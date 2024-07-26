Paris Olimpiyatları'nın açılışı öncesi sabotaj saldırısı

Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak.

Oyunlar için Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bu sabah bir sabotaj haberi geldi.

AFP haber ajansına göre, Fransa'nın yüksek hızlı demiryolu ağı koordineli bir “sabotaj” eylemi gerçekleştirilerek kundaklandı.

Demiryolu şirketi SNCF, “Bu kundaklamalar, ulaşım ağını felç etmek için yapılan büyük çaplı bir saldırıdır” dedi ve birçok seferin iptal edilmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.

“Tesislerimize zarar vermek için kundaklama saldırıları başlatıldı” diyen SNCF, etkilenen hatlarda trafiğin "büyük ölçüde aksadığını" ve onarımlar yapılırken aksaklıkların hafta sonu boyunca süreceğini belirtti.

Açıklamada, trenlerin farklı hatlara yönlendirildiği aktarıldı.

SNCF yolcuları seyahatlerini ertelemeye ve tren istasyonlarından uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: NTV