Paris 2024 Olimpiyatları yarın başlıyacak

Paris 2024 Olimpiyatları, ilk futbol ve ragbi yedili maçlarıyla Çarşamba günü başlayacak.
Açılışı cuma günü başlayacak oyunlar 11 Ağustos’a kadar sürecek, ancak heyecan şimdiden çok büyük.
İşte ilk günün programı:
Futbol, grup aşaması
Arjantin-Fas (15:00 CET, Saint-Étienne)
Özbekistan-İspanya (3 pm CET, Paris)
Gine-Yeni Zelanda (CET 17:00, Nice)
Mısır-Dominik Cumhuriyeti (17:00 CET, Nantes)
Irak-Ukrayna (CET 19:00, Lyon)
Japonya-Paraguay (19:00 CET, Bordeaux)
Fransa-ABD (21:00 CET, Marsilya)
Mali-İsrail (21:00 CET, Paris)
Rugby yedilileri, erkekler havuzu
Avustralya-Samoa (3:30 pm CET, Paris)
Arjantin-Kenya (16:00 CET, Paris)
Fransa-ABD (16:30 CET, Paris)
Fiji-Uruguay (CET 17:00, Paris)
İrlanda-Güney Afrika (17:30 CET, Paris)
Yeni Zelanda-Japonya (18:00 CET, Paris)
Avustralya-Kenya (CET 19:00, Paris)
Arjantin-Samoa (19:30 CET, Paris)
Fransa-Uruguay (20:00 CET, Paris)
Fiji-ABD (20:30 CET, Paris)
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