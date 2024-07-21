Sosyal ağ platformu Instagram'ın kullanıcıları, Olimpiyat Oyunlarında yer alan İsrail rejiminin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail rejiminin, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi sanal kampanyalarda dile getirilen küresel bir taleptir. Daha önce Refah mülteci kampına sığınan Filistinlilerin çadırlarının yakılması sırasında gündeme getirilen "Bütün gözler Refah'ta" kampanyasının başarısı, siber alemdeki kullanıcıları da bir kez daha harekete geçirdi.

Yeni başlatılan kampanyada kullanıcılar Instagram hikayelerinde bir fotoğraf yayınlayarak, bu rejimin Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle Siyonist Rejim'i temsil eden sporcuların Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi isteniyor.

Hiçbir sivile merhamet göstermeyen Gazze savaştan acı haberler geliyor.

Olimpiyat Oyunlarına katılan ilk Filistinli atlet olan Majed Abu Maraheel, böbrek yetmezliği nedeniyle 61 yaşında Gazze'de son nefesini verdi. İsrail rejiminin Gazze'de devam eden soykırım savaşı nedeniyle tıbbi tedavi eksikliği onun ölümüne neden oldu.

Ocak 2024'te Filistin Olimpik futbol takımının antrenörü Hani al-Masdar bir İsrail uçağından atılan füze ile şehit oldu.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'a göre, Gazze'nin İsrail tarafından kuşatıldığı 7 Ekim'den bu yana 400 sporcu, gönüllü ve spor çalışanı yaralandı ya da katledildi.

Bu arada Avrupa Müslüman Forumu (AMF), İsrail rejiminin, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) çağrıda bulundu.

Katil İsrail'e kucak açan Uluslararası Olimpiyat Komitesi sınıfta kaldı

Dünya kamuoyu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Gazze'de sporcuları da hedef alan katliama tepki vermesini bekliyordu. Cünkü Filistin Olimpiyat Komitesi yıllardır IOC tarafından resmen tanınıyor. Ancak IOC'nin "insan onurunun korunmasıyla ilgili barışçıl bir toplumu teşvik etme" ve "evrensel temel etik ilkelere saygı gösterme" taahhüdüne rağmen, bu tanınma herhangi bir sempatiye dönüşmedi.

IOC'nin sessizliği bir çifte standardı ortaya koyuyor. Ne de olsa, Rusya 2 yıl önce Ukrayna'ya saldırdığında grup hemen tepki göstermiş ve Rusya'yı saldırganlığı nedeniyle kınamıştı. IOC Başkan Yardımcısı John Coates, "Savaş, Olimpik idealin antitezi olduğu için Rusya Federasyonu'nun eylemlerini kınıyoruz. Rusya Uluslararası Olimpiyat camiasına üye olma hakkını kaybetti. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Rus sporcular katı uygunluk koşullarını karşılaması gereken bireysel tarafsız sporcular olarak ve Rus bayrağı ya da marşı olmadan yarışacaklar." açıklamalarında bulundu.

Siyonist İsrail'in Paris'e katılmasına izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda ise IOC Başkanı Thomas Bach, "Hayır, bu konuda hiçbir soru yok." ve "Fransa'ya giden 87 İsrailli Olimpiyat sporcusu İsrail bayrağı altında katılacak." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin şu ana kadar yaklaşık 40 bin Filistinliyi katletmesine rağmen, İngiliz tıp dergisi Lancet'in hesaplamalarına göre, dolaylı ölümler ve enkaz altında kalan binlerce kişi göz önüne alındığında gerçek ölü sayısı 186 bine yaklaşıyor. Bu rakam Gazze'nin tüm nüfusunun neredeyse yüzde 8'ine denk geliyor. İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki eylemine verdiği yanıtın sadece orantısız olduğunu söylemek, büyük bir eksiklik olur. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) kurucularından Aryeh Neier, Filistin'de yaşanan bu durumu bir soykırım olarak nitelendirdi.

Açıkça ifade etmek gerekirse, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla İsrail'in Gazze'yi yerle bir etmesi aynı durumlar değildir. Bununla birlikte, IOC'nin Rus atletleri Paris'e "bireysel tarafsız atletler" olarak katılmaya zorlamak için belirttiği gerekçe, benzer bir standardın İsrail'e de uygulanabileceğini gösteriyor.

Olimpiyat Komitesi, IOC başkanının sözleriyle siyasi tarafsızlık gibi boş bir kılıfın arkasına sığınıyor. Bu duruş, tarafsızlığı seçmenin çoğu zaman dolaylı olarak saldırganın yanında yer almak, güçlüleri yatıştırmak ve diğer herkesi terk etmek anlamına geldiği gerçeğini gözler önüne seriyor.

IOC'nin İsrail'e yaklaşımı, Rusya ile kıyaslandığında açıkça ikiyüzlülük kokuyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Washington Post muhabiri Ishaan Tharoor'a söylediği gibi, bu aynı zamanda "bir tür ırkçılıktır, çünkü Filistinli kurbanları Ukraynalı kurbanlarla eşit kabul etmiyorsanız, insanlık içinde bir tür hiyerarşi yaratmak istiyorsunuz demektir."

Geçtiğimiz günlerde Filistin Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne siyonist sporcuların olimpiyatların ruhu ve değerleriyle tutarsız olan davranışlarlarda bulunduğunu kanıtlayan deliler sundu.

Öte yandan soykırımla suçlanan İsrail ordusuna mensup askerlerin sporcu olmaları ve olimpiyatlar gibi uluslararası etkinliklerde yer almalarına tepkiler artıyor.

Filistin, Paris Olimpiyatlarına sekiz sporcusu ile katılacak

Filistin, 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları'na sekiz sporcu ile katılacak ve1996'da Atlanta'da düzenlenen oyunlardan bu yana sekizinci kez resmi olarak temsil edilecek.