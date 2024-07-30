Yemen Lübnan’ı savunmaya devam ediyor

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam, ülkesinin saldırganlara karşı Lübnan ve Filistin'e verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı.

İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Muhammed Abdusselam, yaptığı açıklamada Yemen'in İşgalcı Siyonist’e karşı kararlı tutumuna vurgu yaptı.

Abdusselam Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmasının ardından İran’ın bazı yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunacak.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla bugün yemin töreni düzenlenecek.

Leyla Ferahani