Bakıri Yemenli yetkili ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Yemen'in Hudeyde limanındaki sivil tesislere yönelik son saldırısını kınayarak, İran’ın bu cinayetlere karşı Yemen halkı ve direnişi ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Bakıri bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Gazze halkının direnişini ve Yemen halkının Siyonistlerin suçlarına karşı Filistinlilere destek verme girişimini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Gerçek Vaat operasyonunu gerçekleştirmesini geçtiğimiz dokuz ayda Siyonistlerin stratejik yenilgisiyle sonuçlanan üç etkili olay olarak değerlendirdi.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ise, Sionist rejimin son saldırısında Yemen’in yanında olduğundan dolayı İran’a takdirlerini ifade ederek, Siyonist rejimin sivil tesisleri hedef alarak, sivillerin şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan saldırısını bu rejimin çaresizliğini ve yenilgisini gösterdiğini belirtti.

Muhammed Abdusselam, Filistin meselesini tüm İslam ülkeleriyle ilgili bir konu olarak değerlendirdi ve Filistin halkı yanında durması ve Siyonistlere karşı ortak mücadele de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Yemen'e destek vermesinden dolayı İran’ı takdır etti.