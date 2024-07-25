Yemen Ensarullah lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

El-Husi, Siyonist İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıya kesinlikle yanıt vereceklerini belirtti.

ABD'nin Kızıldeniz'de Yemen'in deniz operasyonlarını engellemekte başarısız olduğunu anlatan El-Husi, Ortadoğu'daki Amerikan kuvvetlerinin üst düzey komutanının bile bu konuyu itiraf ettiğini söyledi.

Ensarullah lideri, düşmana yıkıcı darbeler indirmek için Yemen'in askeri gücünü geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Ensarullah liderinden Netanyahu'nun İran iddiasına yanıt

ABD Kongresi'nde konuşan Netanyahu'nun İran hakkındaki iddiasına tepki gösteren El-Husi, şunları kaydetti:

''Netanyahu, Arap ülkelerinden İran'a karşı İsrail rejimiyle birleşmesini istedi, biz de şunu soruyoruz: İran'ın suçu nedir? İran'a yönelik bu düşmanlığın sebebi nedir?

İran, Amerikan-Siyonist hegemonyasından kurtulmuş, Filistin ve Arap halklarını savunan bir İslam ülkesidir ve İran'ın suçu bu. İran Arapları savunuyor, çünkü İsrail rejimi Filistin'i ve diğer Arap topraklarını işgal etmiş, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'ı hedef almıştır.''

Ensarullah lideri, Yemen, Irak ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu Gazze Destek Cephesi'nin icra ettiği çok sayıda operasyonuna değinerek, Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'in hiçbir yerinde güvende olmadığını vurguladı.