Hamas Hareketinin Sözcüsü Cihad Taha Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen saldırı sonucu şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Heniyye’ye yönelik suikast tüm kırmızı çizgileri aşmak demektir” dedi

Cihad Taha’nın yaptığı açıklamada, “Bu suç, İsrail'in diğer ülkelerin egemenlik ve istikrarını ihlal etme konusundaki ısrarını göstermekte. Bu suç Filistin halkının veya Hamas hareketinin iradesini bozmayacak. Özellikle bu, liderlere yönelik ilk suikast değil ve bu yolu devam edecek diğer lider var” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun bu konuda sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Taha, “Bu suçlar, ateşkes anlaşmasına ilişkin yapılan tüm çabaların aksatılmasına neden olacak” dedi.

Filistin haber ajansı Şehap’ta yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni için Tahran’a giden İsmail Heniyye’nin şehit düştüğü belirtildi.

Leyla Ferahani