Pezeşkiyan'dan "Heniyye" suikastına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye Tahran'da düzenlenen alçak suikasta tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan paylaşıumında, "Bugün İran direniş yolunun gururlu yoldaşı, Filistin direnişinin cesur lideri ve Kudüs şehidi Hacı İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor" ifadesini kullandı.

İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden daha güçlü olacağını ve mazlumların direniş ve savunma yolunun her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir” ifadelerinde bulundu.