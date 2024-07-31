Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadetine tepki

Lübnan Hizbullah Harekleti yayınladığı yazılı bir açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen saldırı sonucu şehit düşmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Hizbullah’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şehit Komutan İsmail Heniyye, ABD’nin sultacı projesine ve Siyonist rejimin işgaline cesurca karşı çıkan, çağın en büyük liderlerinden biriydi.
Şehit Heniyye, inandığı dava uğruna şehit olmaya hazır olan liderlerden biriydi.
Heniyye’nin şehadeti savaşçıların tüm direniş alanlarında düşmanla yüzleşme konusundaki kararlılığını güçlendirecektir.”
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