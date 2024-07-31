  1. Siyaset
31 Tem 2024 08:57

İran’dan Heniyye’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı mesajı

İran’dan Heniyye’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin şehadetinden dolayı büyük Filistin milletine, Hamas'a ve Filistin davasını savunan tüm direniş hareketlerine başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin şehadetinden dolayı büyük Filistin milletine, Hamas Hareketine, tüm Filistin direniş gruplarına ve Filistin davasını savunan tüm direniş hareketlerine, milletlere ve ülkelere başsağlığı diledi.

Kenani, bu olayın boyutları ve detaylarına ilişkin İran’ın ilgili kurumları tarafından soruşturma yapıldığını belirterek, “Şüphesiz, ömrünü onurlu bir mücadeleyle, Kudüs’ün kurtuluşu ve mazlum Filistin milletinin Siyonistlerin pençesinden kurtuluşu yolunda geçiren yorulmak bilmeyen bu şehidin kanı yerde kalmayacak” ifadelerinde bulundu.

Kenani, “Kardeşimiz Heniyye’nin Tahran'daki şehadeti, direnişi ve İran İslam Cumhuriyeti ile aziz Filistin arasındaki derin ve kopmaz bağı güçlendirecektir” ifadesini kullandı.

News ID 1918936

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler