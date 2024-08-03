Hollanda'da Heniyye suikastı protesto edildi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.​​​​​​

AA'nın haberine göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi anmak için düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Rotterdam Mahkemesine yürüdü.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda'nın, İsrail'i desteklemesi eleştirilerek, aradan geçen 8 aya rağmen zulmün dinmediği ve sadece can kaybı sayısının değiştiği anlatıldı.

Can kayıplarına rağmen Filistin için haykırmaya devam edeceklerini söyleyen konuşmacılar, Batılı devletlerin Gazze’de işlediği soykırıma rağmen İsrail’e askeri destek sağlamaya devam etmesini eleştirdi.

Boykot hareketinin işe yaradığından bahseden konuşmacılar, Filistin’deki zulme alışılmaması gerektiği ve Filistin’in sürekli gündem yapılması çağrısında bulundu.

Hollanda’nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere 75 yıldır baskı uyguladığına ve zulüm yaptığına dikkati çekti.

Stockholm'de Filistin destekçileri İsrail'i protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Filistin destekçisi grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstererek, İsrail'i protesto etti.

Londra'da halk 17. kez Filistin'le dayanışma için yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi 17. kez düzenlenen ulusal yürüyüşte Filistin'le dayanışma göstermek için bir araya geldi.

Ünlü Hyde Park çevresinde toplanan protestocular, yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na geldi.

On binlerce kişinin Filistin bayraklarıyla yaptığı yürüyüşte "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin", "Biz halkız, halk susturulamaz, bombalamayı şimdi durdurun" ve "Tek çözüm intifada ve devrim" sloganları atıldı.

Protestocular, ülkede 5 Temmuz'da göreve gelen yeni hükümeti İsrail'e silah satışını durdurmaya çağıran pankartlar da taşıdı.

Danimarka, Almanya ve Fransa'da da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.