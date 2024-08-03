Devirm Muhafızları'ndan "Heniyye" suikastıyla ilgili yeni açıklama

İran Devirm Muhafızları Ordusu yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonist rejim tarafından düzenlenen ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki korumasının şehit düşmesine neden olan terör saldırısı hakkında bilgi verdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapıla açıklama şöyle:

“1. Bu saldırı suçlu ABD yönetiminin desteğiyle Siyonist rejim tarafından tasarlanığp uygulandı.

2. Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, misafirlerin kaldığı konutu alanının dışından gelen yaklaşık 7 kilogramlık başlığa sahip olan kısa menzilli merminin patlaması gerçekleştirildi.”

Devrim Muhafızlarının açıklamasının devamında, “Şehit İsmail Heniyye’nin intikamını almak kesindir ve Siyonist terör rejimi bu suçun karşılığını, uygun zaman, yer ve nitelikte alacaktır” ifadesine yer verildi.