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16 Ağu 2024 09:28

Hizbullah'tan İsrail'e saldırı

Hizbullah'tan İsrail'e saldırı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, işgal altındanki toprakların kuzeyindeki yasa dışı Şamir yerleşimine ve Hirbet Maar askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, yeni yasa dışı yerleşim birimi Şamir'in İsrail'e karşı hedefler arasına dahil edildiği ve buranın ilk defa katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının, İsrail'in, başta Mercayun olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlenen saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Hirbet Maar askeri üssüne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının düşman mevzilerini "tam isabet" hedef aldığı dile getirildi.

Siyonist rejimin Kanal 12 Televizyonu ise Lübnan'dan atılan bir füzenin Şamir yerleşiminde açık alana düştüğü ve burada yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.

News ID 1919361

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