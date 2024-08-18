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18 Ağu 2024 08:30

Siyonist rejim Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

Siyonist rejim Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

Lübnan merkezli haber kaynakları, Cumartesi gecesi Siyonistlerin Lübnan'ın güney bölgelerine yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan merkezli El Meyadeen televizyonu, Cumartesi gecesi güney Lübnan'daki "At-Tiri" kasabasının Siyonist savaş uçakları tarafından hedef alındığını bildirdi.

İşgalciler, Filistinli ve Lübnanlı direniş gruplarıyla mücadeledeki başarısızlıklarından dolayı Gazze ve Güney Lübnan'daki sivil bölgeleri hedef alıyor.

Filistinli direniş gruplarının "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasıyla birlikte Lübnan Hizbullahı,İsrail'in Gazze üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla her gün Siyonist rejimin Filistin topraklarındaki hedeflerine yönelik ağır operasyonlar gerçekleştirmektedir.

News ID 1919404

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