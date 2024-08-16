Hizbullah yeraltındaki füze tesisinin videosunu yayınladı

Hizbullah’ın askeri medyası, füze fırlatma rampalarıyla donatılmış sofistike bir yeraltı tesisini ve geniş bir tünel ağını gösteren yeni bir video yayınladı.

“Dağlarımız, kalelerimizdir” başlıklı videoda Direniş'in füze kabiliyetlerini vurgulayan ‘İmad 4’ tesisi yer alıyor.

Dört buçuk dakikalık videoda, Siyonist rejim ile Hizbullah arasında gelecekte muhtemel bir savaşta kullanılabilecek, fırlatılmaya hazır hassas ve hassas olmayan füzeler gösteriliyor.

Videonun başlarında Nasrullah'ın şu konuşması (İngilizce ve İbranice altyazılı olarak da) yer alıyor: "Lübnan'daki Direniş bugün, silah, teçhizat, kabiliyet, üye, kadro, uzmanlık, deneyim ve ayrıca inanç, kararlılık, cesaret ve irade bakımından bölgede kurulduğu zamandan bugüne her zamankinden daha güçlüdür.”

Videoda, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü savaşçılarının, üzerinde Kuran-ı Kerim'den "Onlara karşı gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlayınız" (Enfal sûresi: 60) ayetinin yer aldığı, ‘İmad 4’ olarak adlandırılan gelişmiş bir yeraltı tesisinin içinde olduğu görülüyor.

Rıdvan Gücü savaşçıları, saldırı hedeflerini belirlerken Nasrullah'ın şu sözleri (İngilizce ve İbranice altyazılı olarak) veriliyor: "Bu hedefler bizim elimizde, koordinatları da elimizde, bu füzeler yerleştirilmiş, konuşlandırılmış ve hedeflere odaklanmıştır, mükemmel bir gizlilik içinde..."

Videoda ayrıca, füze kamyonlarının tesis içinden bir fırlatma rampasının bulunduğu kapıya doğru hareket ettiği ve fırlatılmaya hazırlandığı görülüyor.

Yine aynı anda Nasrullah'ın şu tehditlerinin yer aldığı konuşma duyuluyor: "Direniş artık silah kabiliyetleriyle birlikte, hassas ve hassas olmayan füzelere de sahip. İşte bu sebeple eğer İsrail Lübnan'a savaş açarsa beklemediği bir kader ve gerçeklikle karşı karşıya kalacak. Bizimle olan savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Şimona'dan Eylat'a kadar tüm Filistin'i kapsayacak."

El-Meyadin'e göre, 'İmad 4' tesisi, Nasrullah'a doğrudan bağlı özel bir ekiple birlikte Şehit İmad Muğniye tarafından denetleniyordu.

Söz konusu tesisin, “220” ve “303” kalibreli ağır füzeleri ve diğer önemli tipteki ağır füzeleri fırlatmak için onlarca mekanizma ile donatıldığını söyleyen el-Meyadin, tesiste, ilk atıştan sonra fırlatıcıların tekrar yüklenmesi için füze depolama bölmeleri ve çeşitli açılardan çok sayıda fırlatma yuvalarının bulunduğunu bildirdi.

Tesisin, tesis içinde ve dışında bir iletişim sistemi ile entegre bir teknik sisteme sahip olduğu vurgulandı.

‘İmad 4’ tesisindeki teknik sistemin de ateşleme emrini birkaç dakika içinde almak için özel şifrelemenin bulunduğu aktarıldı.

Tesisin, savaşçıların bir yıla kadar ihtiyacını karşılayabileceği bir sahra hastanesine ve çeşitli yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma da sahip olduğu belirtildi.

Tesiste entegre bir lojistik ekibi ile hazırlanan koordinatlar üzerinden emir alan inşaat, koruma, rezerv ve atış ekiplerinin de bulunduğu bildirildi.

Videounun, ABD özel temsilcisi Amos Hochstein'ın Beyrut'a gelerek Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için “zamanın daraldığı” uyarısında bulunmasından kısa bir süre sonra yayınlanması dikkatleri çekti.

Kaynak: YDH