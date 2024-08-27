Zarif görevine geri döndü

İki hafta önce istifa eden İran Cumhurbşkanı’nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, görevine geri döndüğünü duyurdu.

Zarif’in paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Bugün değerli cumhurbaşkanımızın cesaretini ve sadakatini gösteren, kadınların ve etnik grupların yer aldığı bakanlar kurulu üyeleri Devrim Lideri ile görüşmeye gittiler; Umarım bu şekilde devam eder ve bunun sonucu halk üzerine kurulmuş bir ulusal birlik olur.

İnşallah eksiklikler giderir ve bu yöntem kurumsallaşır.

Ben ve meslektaşlarım kabinenin neredeyse yüzde 70'inin Yürütme Konseyi’ndeki birçok uzmanın önerisi üzere seçilmesininin gururunu taşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın özenli takipleri ve talimatıyla stratejik işlerden yardımcılığı görevimi Allah'a tevekkül ederek ve halkın desteğiyle yapmaya devam edeceğim.

Devrim Lideri'nin bakanlar kurulu üyeleri ile görüşmesine geç kaldığım için de özür dilerim."

Daha önce istifa etmişti

İran Cumhurbşkanı’nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı Zarif, 11 Ağustos'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurmuştu.