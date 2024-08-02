  1. İran
2 Ağu 2024 09:45

Zarif, Pezeşkiyan’ın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı oldu

Zarif, Pezeşkiyan’ın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı oldu

Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbşkanı’nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı oldu.

Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından stratejik işlerden sorumlu yardımcı görevine atandı.

İranlı politikacı ve diplomat Muhammed Cevad Zarif, 2013-2021 yılları arasında İran Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

News ID 1919016

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler