Zarif, Pezeşkiyan’ın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı oldu

Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından stratejik işlerden sorumlu yardımcı görevine atandı.
İranlı politikacı ve diplomat Muhammed Cevad Zarif, 2013-2021 yılları arasında İran Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.
Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbşkanı’nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı oldu.
Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından stratejik işlerden sorumlu yardımcı görevine atandı.
İranlı politikacı ve diplomat Muhammed Cevad Zarif, 2013-2021 yılları arasında İran Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.
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