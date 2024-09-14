Zarif: Dışişleri Bakanlığına gayri resmi olarak yardım ediyorum

İran Cumhurbşkanı’nın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, dış politika alanındaki deneyimleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na gayrı resmi olarak yardım etmeye devam edeceğini, ancak asıl görevinin stratejik konular ve insani gelişme olacağını söyledi.

Yeni görevinden bahseden Zarif, "Ben en başından beri Cumhurbaşkanlığı Stratejik İşlerden Sorumlu olarak çalışmayı ve siyasi sorumluluklardan uzak durmayı seçtim" ifadesini kullandı.

Zarif “Stratejik Sorumlusunun görevlerinden biri hükümet ile elitler arasındaki ilişkiyi sürdürmektir; Bilimsel dernekler, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla etkili iletişim, hükümetin karar almasına yardımcı olabilir; bu etkileşimler, politikaların dikkatli bir şekilde ve bilimsel görüşlerine dayalı olarak ilerlemesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.