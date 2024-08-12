Zarif istifa etti

İran Cumhurbşkanı’nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu

Zarif'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Sayın Pezeşkiyan 14. Hükümetin bakanlarının ismini meclise sundu, hepsine başarılar diliyorum.

Hükümet üyelerini seçmenin Cumhurbaşkanın hakkı olduğunu, yürütme konseyi ve komitelerin danışma organları olduğunu defalarca söyledim. Bana bu yeni deneyime katılma fırsatını sundukları için onlara minnettarım.

Ayrıca sonuçları sayın Cumhurbaşkana sunabilmemiz için dört hafta boyunca gece gündüz çalışan, binden fazla adayı inceleyen komitelerdeki ve yürütme konseyindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm.

Ancak bu kusurlu bir ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte iyileşecektir. Ama diğer sorunlarla birlikte üniversitede yoluma devam etmemi sağladı. İç politikada gelişmeleri takip edemediğim için İran'ın büyük halkınıa özür diliyorum. Bazıları benim hassas biri olduğumu düşünüyor. Geçtiğimiz on iki yılda benzeri görülmemiş saldırılara karşı, birçok iddia sahibinden daha fazla sabır ve direnç gösterdiğimi düşünüyorum, ancak halkın tutum ve kaygıları konusunda çok hassasım”

Leyla Ferahani