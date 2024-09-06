BRICS Bankası'na bir ülke daha katıldı

Cezayir'in "BRICS Bankası" olarak da bilinen Yeni Kalkınma Bankası'na (NDB) üye olduğu açıklandı.

Cezayir Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''BRICS Bankası'na katılmak, küresel finansal sistemle entegrasyona yönelik büyük bir adımdır.'' ifadesi kullanıldı.

Daha önce Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, BRICS ülkeleri öncülüğündeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üyelik için başvurduklarını açıklamıştı.

Yeni Kalkınma Bankası

BRICS çatısı altındaki en önemli kurum Şanghay merkezli Yeni Kalkınma Bankası’dır. Bu bankanın amacı da üye ülkelerin kalkınma projelerine kredi sağlamak olarak belirtiliyor.

Yeni Kalkınma Bankası fikri ilk kez 2012 New Delhi 4. BRICS Zirvesi’nde ortaya atılmış. Akabinde bir yıl sonra G. Afrika’nın Durban şehrinde düzenlenen 5. BRICS zirvesinde IMF ya da Dünya Bankası’na benzer uluslararası finansal kuruluş kurmaya karar vermişler.

Yeni Kalkınma Bankası; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.

Bankaya 5 kurucu üye dışında sonradan Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılmıştı.