BRICS ülkelerinin ulusal güvenlik yetkililerin toplantısı gerçekleştirildi

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Etiyopya ve Suudi Arabistan dahil BRICS ülkelerinin yüksek güvenlik yetkililerinin toplantısı gerçekleştirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Rus mevkidaşının resmi daveti üzerine BRICS ülkelerinin yüksek güvenlik yetkililerinin toplantısına katılmak üzere dün Rusya’ya gitmişti.

Bu toplantının yanı sıra BRICS üyesi ülkelerin temsilcileri ile aralarında Endonezya, Türkiye, Kazakistan, Sırbistan, Tayland, Belarus, Vietnam, Venezuela, Özbekistan, Nikaragua, Küba, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Sri Lanka, Moritanya ve Laos'un da bulunduğu bazı güney ülkelerinin üst düzey güvenlik temsilcileri arasında da ortak bir toplantı düzenlenecek.

Ahmediyan her iki toplantı sırasında bazı meslektaşlarıyla ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.

Ahmediyan'ın Rusya'nın üst düzey yetkilileriyle yapacağı görüşmede siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerle uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.