Pezeşkiyan Kazan'da Putin ile görüşecek

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan‘ın Ekim ayında BRICS üyesi ülkelerin toplantısına katılmak üzere Kazan'a gideceğini duyurdu. Pezeşkiyan bu ziyarette Rusya Devlet Başkanı "Vladimir Putin" ile görüşecek.

Celali, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Rus mevkidaşı Putin ile ikili ilişkiler konusunda görüşeceğini belirtti.

Celali Pezeşkiyan'ın Ruzya'nın diğer yetkilileriyle de görüşceğini bildirdi.

Celali ayrıca, İran ile Rusya arasındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının muhtemelen Ekim ayındaki BRICS toplantısı sırasında veya bu belge tamamlandığında iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki başka bir toplantı sırasında imzalanacağını söyledi.

BRICS nedir?

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.

BRICS ülkeleri hangileri?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.