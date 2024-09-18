İran: İsrail, Lübnan’da işlediği suçtan dolayı hesap vermeli

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun olağan üstü toplantısında konuşan İran'ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, "Sadece birkaç saat önce bu rejim, bir siber terör eylemiyle Beyrut'taki çağrı cihazlarını patlattı ve bunun sonucunda İran'ın Beyrut'taki büyükelçisi de dahil olmak üzere binlerce kişi yaralandı." dedi.

İrevani sözlerinin devamında "İran, hayatta kalanların ailelerine ve Lübnan hükümetine en içten taziyelerini sunarken, haydut İsrail rejiminin gerçekleştirdiği bu sabotaj ve terör eylemini şiddetle kınıyor. İsrail rejimi bu iğrenç suçun hesabını vermeli." ifadesini kullandı.

İrevani ayrıca Filistin meselesi hakkında"Bize göre, Filistin sadece BM'ye tam üye olarak kabul edilmekle kalmamalı, aynı zamanda İsrail rejiminin yasa dışı eylemleri, Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin bu rejimin BM üyeliğini Tüzüğü'n 6. Maddesi uyarınca gözden geçirme taahhüdüne doğru yönlendirmelidir." açıklamasında yaptı.

İsrail'in Fislitin işgalının yasa dışı olduğunu söyleyen İranlı diplomat "Bu bağlamda Uluslararası Adalet Divanı, İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığına son vermek zorunda olduğunu açıkça ifade etti" şeklindne konuştu