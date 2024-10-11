İran her türlü saldırıya karşı egemenliğini savunmaya hazır

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İrevani, Güvenlik Konseyi’nin başta Lübnan olmak üzere Ortadoğu’daki duruma ilişkin acil toplantısında yaptığı konuşmada, “Lübnan hükümeti ve halkına en derin sempatimizi ve dayanışmamızı ilan ediyoruz; İran İslam Cumhuriyeti kararlılıkla Lübnan'ın yanındadır ve bu ülkenin hükümeti, halkı ve direnişini desteklemeye kararlıdır. İran, İsrail rejiminin gelişmiş silahlarla Filistin ve Lübnan halkına karşı sistematik savaş suçları ve soykırım işlemesine olanak sağlayan ABD, İngiltere ve diğer bazı Batılı ülkelerin suç ortaklığını şiddetle kınıyor” dedi.

İrevani, “İsrail rejiminin Gazze'de bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü, iki yüz binden fazla insanın öldüğü, yaralandığı veya enkaz altında kaldığı soykırım savaşının ardından, şimdi bu rejim Lübnan'a karşı savaşını ve soykırımını bu kez Lübnan'da tekrarlıyor. Sivilleri kasten hedef almak ve sivil altyapıyı yok etmek, uluslararası hukukun ihlalinin ötesinde bir eylemdir; Bu açık bir savaş suçudur, insanlığa karşı suç ve soykırımdır. Rejim kritik altyapıyı yok etti, masum sivilleri öldürdü ve Lübnan'ı daha derin bir insani felaketin içine itti. Rejim tüm kırmızı çizgileri aştı ve uluslararası hukuka saygısının olmadığını gösterdi” ifadelerinde bulundu.

Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu olan Güvenlik Konseyi bu suçlara kayıtsız kalmamalı. Bu kurum, İsrail rejiminin, bu konseydeki ABD ve İngiltere temsilcileri tarafından gündeme getirilen meşru müdafaa veya güvenlik başlığı altındaki savaş suçlarının cevapsız kalmasına izin vermemelidir. İsrail rejiminin uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesi nedeniyle cezasız kalması, kolektif vicdanımızda bir leke olarak kalacaktır” ifadesini kullandı.

İrevani konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hizbullah da dahil olmak üzere Lübnan hükümeti her ne kadar 21 günlük ortak bir geçici ateşkes teklifini kabul etse de, İsrail rejimi bu teklifi reddetti ve masum sivilleri acımasızca hedef alarak Lübnan'a karşı büyük bir saldırı başlattı.İsrail rejimi, İslam dünyasının önde gelen isimlerinden ve Lübnan'da barış ve istikrar için hayati bir faktör olan Hizbullah'ın Genel Sekreteri Seyid Hasan Nasrullah'ı, ateşkes şansını ortadan kaldırmak amacıyla şehit etti. Lübnan insani bir çöküşün eşiğinde ve uluslararası toplum bu trajedinin daha da kötüleşmesine izin vermemeli. İnsani yardımın Lübnan'a engelsiz ulaşması hayati önem taşıyor. Uluslararası toplum, temel malzemelerin etkilenen nüfusa ulaşmasını sağlamak için gerekli mali ve lojistik desteği acilen sağlamalıdır.”

Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliğinin risk altında olduğunu belirten İrevani, “İran İslam Cumhuriyeti derhal ateşkes talep ediyor. Ateşkes bir talep değil, zorunluluktur. Ayrıca İran, Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejimini Lübnan ve Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarından sorumlu tutmasını talep ediyor” diye konuştu.

İrevani ayrıca, “İran, bölgede savaş ya da gerilimi tırmandırma amacında değil, hayati çıkarlarını ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırıya karşı egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya tamamen hazır. İran, uluslararası hukuka tamamen uygun olarak, meşru müdafaa hakkını kesinlikle kullanacak ve Güvenlik Konseyi'ne hukuki tepkisini bildirecektir” dedi.