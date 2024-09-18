Lübnan'da patlayan çağrı cihazları nerede üretildi?

Associated Press’e göre, ABD'nin etkili gazetelerinden New York Times'ın, çağrı cihazlarının Tayvanlı Gold Apollo şirketi tarafından üretildiğini belirten haberinin ardından şirketten açıklama geldi. Gold Apollo'nun kurucusu ve başkanı Hsu Ching-kuang, cihazların lisans verilen başka bir firmanın üretimi olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Gold Apollo, BAC şirketini belirli bölgelerde satışlar için ticarî markamızı kullanmaya yetkili kılmıştır. Ancak ürünlerin üretimi ve tasarımı tamamen BAC tarafından yapılmaktadır" denildi.

Gold Apollo şirketi, Alman haber ajansı dpa'nın sorusuna verdiği yanıtta ise söz konusu şirketin, merkezi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT olduğunu kaydetti.

New York Times gazetesi, ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde cihazlara patlayıcıların Lübnan'a varmadan önce yerleştirildiğinin anlaşıldığını belirtmiş, cihazlarla İsrail tarafından oynandığını ileri sürmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da 3 bin kişi yaralandı.