Pezeşkiyan’dan Siyonist rejimin Lübnan saldırısına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugünkü kabine toplantısında Siyonist rejimin Lübnan saldırısına ilişkin"Genel olarak insanın refahını yükseltmek için yapılan cihazlarının terör aracı olarak kullnılması insanlığın sonunun, cinayetkarlığın ve vahşetin açık göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Bu saldırı Amerikan ve Batılı ülkelerinin sözde ateşkesi savunduklarını iddia etseler de gerçekte tüm gücüyle cinayet, katlıam ve terör eylemlerinden yana olduklarını bir kez daha kanıtladı" ifadesinde bulundu.

Pezeşkiyan ayrıca "Bu durumun çözümü Siyonist rejim tarafından mazlum Gazze halkına yürütülen zulüm ve cinayetin durdurulması ve İslam ülkeleri ve Müslümanların birlikte olmasıdır" diye konuştu.