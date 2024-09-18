  1. Siyaset
18 Eyl 2024 10:43

Mağdur insanları öldürmek siyonist rejimin doğasında var

Mağdur insanları öldürmek siyonist rejimin doğasında var

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Siyonist rejimin Lübnan saldırısına değinerek “Mağdur insanları öldürmek siyonist rejimin doğasında var” dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırı hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Terör estirmek ve masum insanları öldürmek, Siyonist rejimin uğursuz doğasının ayrılmaz bir parçasıdır; Bu rejim var olduğu sürece öldürmelerden ve soykırımlardan vazgeçmeyecektir.

Siyonist rejimin Lübnan'daki terör operasyonlarını şiddetle kınıyor ve olayın mağdurlarıyla dayanışma içinde ve daha önce olduğu gibi Lübnan halkının yanındayız.

Ne olmuştu?

Lübnan'da dün ülke genelinde çağrı cihazları neredeyse ei zamanlı olarak patladı.

Hizbullah Hareleti, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

News ID 1920245

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