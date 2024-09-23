İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de konuştu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak BM hedeflerini güçlendirme toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan'ın konuşmasından satır başları:

- Ülkelerin ortak çabalarının odağında, Birleşmiş Milletler'in çok taraflılığın sembolü olarak rolüne ve konumuna, ayrıca onun hedefleri ve ilkelerine saygıya odaklanılmalıdır.

- İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler belgesiyle ilgili görüşlerini ve kaygılarını bu kuruma kaydettirecektir.

- Savaş, yoksulluk, ayrımcılık ve açlık gibi zorluklarla köklü bir şekilde mücadele etmek için çok taraflılık sisteminin güçlendirilmesi, geleceğe yönelik ortak çalışmanın temeli olmalıdır.

- Kültürün ve aile değerlerinin rolü ve aynı zamanda kadınların, kızların güçlendirilmesine dikkat ederek nesiller arası diyalogların gerekliliği inkâr edilemez.

- Hükümetimin ulusal düzeydeki öncelikleri arasında sağlık, genel eğitim, sosyal refah, sosyal güvenlik, eşit fırsatlar yaratma ve her türlü eşitsizliği azaltma, aile kurumunu güçlendirme, yoksulluk ve ayrımcılığı azaltma, sosyal adaleti genişletme, kadınları ve gençleri güçlendirme ve uygun bir çevreden yararlanma yer almaktadır.

- Barışa ve kalkınmaya ulaşmak, ülkelerin kalkınma haklarına, kalkınma önceliklerine ve kültürel özelliklerine dikkat edilmesini, adalet ilkelerine uyulmasını ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere karşı taahhütlerini yerine getirmesini gerektirir. Tek taraflı yaptırımlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı engellemiştir ve bu gerçek, geleceğe yönelik hazırlanan her belgede göz önünde bulundurulmalıdır.

- Tek taraflı yaptırımlardan zarar gören ülkelerin katılımıyla, BM Genel Sekreterine bu konuda Genel Kurul'a kapsamlı bir rapor sunmasını öneriyorum.

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, tek taraflı yaptırımların mağduru olan ülkelerin katılımıyla bu konuda kapsamlı bir raporun Genel Kurul'a sunulmasını öneriyorum.

- Uluslararası mali kuruluşların yönetim yapısında, gelişmekte olan ülkelerin karar alma süreçlerine katılımını sağlamak, norm belirleme ve bu ülkelerin mali ihtiyaçlarını karşılamak için adil ve hesap verebilir bir yapı oluşturmak amacıyla acil reformlar talep ediyoruz.

- Gelecekteki Küresel Dijital Anlaşmanın, özellikle yeni teknolojiler, kapasite geliştirme ve engellerin kaldırılması yoluyla küresel kuzey ile güney arasındaki dijital uçurumları azaltmaya yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz.

- Küresel güney ülkelerinin küresel internet ve yapay zeka yönetiminde eşit ve etkin katılımı, ülkelerin ulusal yasalarına saygı gösterilmesi ve tekelleşmeye karşı durulması gerektiği inkar edilemez bir zorunluluktur.

- Biz, nükleer silahlardan arınmış bir dünya ve hiçbir ön koşul olmadan Ortadoğu’da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge talep ediyoruz. Terörizmin kurbanı olarak, bu menfur olguya karşı mücadelede her zaman öncü olduk ve terörizme gerçek anlamda karşı koymak isteyen ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız.

- İran, kaynakların bölgesel ülkeler arasında ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik sinerji yaratmak ve ortak sorunları çözmek için kullanılacağı güçlü, birleşik, güvenli ve istikrarlı bir bölge istemektedir.

- Gazze'de sivillerin acımasızca katledildiği, devlet terörizminin çocukları ve kadınları katlettiği, soykırım ve teröre destek verildiği bir dünyada hiçbir belge barışı garanti edemez. İşgalin sona erdirilmesi, Filistin'de apartheid rejiminin durdurulması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, küresel barış ve kalkınmanın ön koşuludur.

- İran İslam Cumhuriyeti, belirlenen hedeflere ulaşmak için diğer ülkelerle iş birliğine hazırdır.