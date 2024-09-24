Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönüşmesine izin vermemeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Oturumu'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, CNN kanalına verdiği röportajda, Lübnan'da gerilimin tırmanacağı ve Siyonist rejimin Beyrut'a karşı savaşının bölgesel bir çatışmaya dönüşeceği konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Lübnan'da yaşanan son olayların ateşinin tüm bölgeye yayılma tehlikesi var. Lübnan'ın Siyonist rejim tarafından başka bir Gazze'ye dönüşmesine izin vermemeliyiz" dedi.

Mevcut gerilimin, dünyanın geleceğini tehlikeye atabilecek bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunan Pezeşkiyan, "Siyonist rejim tarafından işlenen suçların önüne geçmeliyiz" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki eşitsiz savaşa dikkat çekerek, Siyonist rejimin Batılı ülkelerden kapsamlı mali ve ekipman desteği aldığını vurguladı.