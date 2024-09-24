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24 Eyl 2024 14:06

Pezeşkiyan:

Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönüşmesine izin vermemeliyiz

Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönüşmesine izin vermemeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Dünya Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönüşmesine izin vermemelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Oturumu'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, CNN kanalına verdiği röportajda, Lübnan'da gerilimin tırmanacağı ve Siyonist rejimin Beyrut'a karşı savaşının bölgesel bir çatışmaya dönüşeceği konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Lübnan'da yaşanan son olayların ateşinin tüm bölgeye yayılma tehlikesi var. Lübnan'ın Siyonist rejim tarafından başka bir Gazze'ye dönüşmesine izin vermemeliyiz" dedi.

Mevcut gerilimin, dünyanın geleceğini tehlikeye atabilecek bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunan Pezeşkiyan, "Siyonist rejim tarafından işlenen suçların önüne geçmeliyiz" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki eşitsiz savaşa dikkat çekerek, Siyonist rejimin Batılı ülkelerden kapsamlı mali ve ekipman desteği aldığını vurguladı.

News ID 1920397

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