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2 Eki 2024 11:37

İran’ın hipersonik füzelerinin İsrail’i vurduğu anlar

İran’ın hipersonik füzelerinin İsrail’i vurduğu anlar

İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. İşte İran'ın Tel Aviv'e fırlattığı füzeler...

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News ID 1920665

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