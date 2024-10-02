https://tr.mehrnews.com/news/1920665/ 2 Eki 2024 11:37 News ID 1920665 Video Video 2 Eki 2024 11:37 İran’ın hipersonik füzelerinin İsrail’i vurduğu anlar İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. İşte İran'ın Tel Aviv'e fırlattığı füzeler... indir 15 MB News ID 1920665 کپی شد İlgili haberler Yemen: Kudüs-5 güdümlü füzeleriyle İsrail'i vurduk Tümgeneral Bakıri'den "2. Gerçek Vaat Operasyonu" açıklaması Tahran'daki Filistin Meydanı'na ‘Gerçek Vaat Operasyonu’ temalı resim asıldı İran Savunma Bakanı '2. Gerçek Vaat' operasyonunu değerlendirdi İran Meclisi'nde “Teşekkürler Devrim Muhafızları” sloganı yükseldi İran: Saldırganlara karşı sert karşılık veririz Siyonist rejimin kötülüklerinin devam etmesi onun mutlak yıkımına yol açacaktır Pezeşkiyan: Kendimizi savunma hakkımız var Ekler İntikam zamanı Gerçek vaat Devrim Muhafızları Ordusu Misilleme operasyonu Siyonist İsrail
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