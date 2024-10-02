Tümgeneral Bakıri'den "2. Gerçek Vaat Operasyonu" açıklaması

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır, dün gece İran Telvizyonunun canlı yayınında 2. Gerçek Vaat Operasyonunun detayları hakkında, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri kahramanca ve cesur operasyonlarıyla Siyonist rejimin birçok suçunun intikamını aldı" dedi.

Tümgeneral Bakıri "Son iki ay İran halkı ve direniş ekseni için çok zor geçti. Şehit Heniyye suikastı, ABD’lilerin ve Avrupalıların Gazze'de ateşkes sağlanması için itidalli davranmanız yönündeki tekrarlanan taleplerine kadar zor zamanlar geçirdik. Ancak Siyonist rejim, ABD'nin desteğiyle, başta Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti olmak üzere Lübnan halkına karşı suçlarını arttırdı ve katliamlar gerçekleştirdi. Siyonist rejimin suçları çok büyük suçlardı ve durum artık dayanılmaz bir hale gelmişti" ifadesini kullandı.

2. Gerçek Vaat Operasyonunun başarılı bir şekilde yapıldığına değinen Tümgeneral Bakıri "İran bu suçlara rağmen gerekli standartları yerine getirerek sadece askeri üsleri hedef aldı. Şehit Nasrullah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı" diye kaydetti.

Bakıri "Bu operasyonda Siyonist rejimin ekonomik ve endüstriyel altyapıları ve siviller hedef alınmadı, halbuki bu tamamen mümkündü. Burada, Devrim Muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetlerinin hem savunma hem de saldırı açısından bu saldırıyı birçok kez tekrarlamaya tamamen hazır olduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Tümgeneral Bakıri son olarak "Siyonist rejim, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle suç işlemeye devam ederse veya egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze karşı harekete geçmek istiyorsa, bu geceki operasyon çok daha büyük ölçekte tekrarlanacak ve tüm altyapıları vurulacaktır" ifadesinde bulundu.