İran Savunma Bakanı '2. Gerçek Vaat' operasyonunu değerlendirdi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği '2. Gerçek Vaat' operasyonunu değerlendirdi.

Tuğgeneral Aziz Nasirzade 2. Gerçek Vaat operasyonunun başarı oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ve bu operasyonun uluslararası yasalara uygun olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Tuğgeneral Nasirzade, "Hedeflerimiz tamamen askeriydi ve hiçbir şekilde sivil hedefleri dikkate almadık, isabetler askeri hedefleri de vurdu" dedi.

İşgal altındaki bölgelerde üç askeri üs ve bir istihbarat merkezinin hedef alındığını belirten Tuğgeneral Nasirzade, "Siyonist rejim tepki verirse, kesinlikle cevap vereceğiz" ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Nasirzade bu operasyonda biri hipersonik olmak üzere farklı füzelerin kullanıldığını ve füzelerin ileri teknolojiye ve düşmanın savunma sistemlerini geçebilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.