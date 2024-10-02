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2 Eki 2024 15:16

Hizbullah, İsrail askerlerini pusuya düşürdü: 8 ölü

Hizbullah, İsrail askerlerini pusuya düşürdü: 8 ölü

Lübnan'ın güneyinde pusuya düşürülen işgalci İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki El-Adise bölgesinde pusuya düşürülen işgalci İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Siyonist İsrail medyası, olayda 8 askerin öldüğünü bildirdi.

İşgal ordusu, ölü ve yaralıları taşımak ve geri çekmek için çok sayıda helikopter ve 20 ambulans kullandı.

Hizbullah Siyonist güçleri geri çekilmeye zorladı

Öte yandan Lübnan Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merc Uyun ilçesine bağlı El-Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail piyade gücüne karşı koyarak onlarla çatıştığını ve kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığını duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah savaşçılarının bu sabah Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

Hizbullah, Tel Aviv rejiminin dün sabah Lübnan'ın güneyinde kara harekatı başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu.

News ID 1920671

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