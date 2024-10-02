Yemen: Kudüs-5 güdümlü füzeleriyle İsrail'i vurduk

El-Meyadin'in haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bu güçlerin işgal altındaki topraklardaki askeri hedefleri üç adet “Kudüs-5” tipi güdümlü füze ile vurduğunu vurguladı.

Seri, sözlerine şöyle devam etti: Yemen füzeleri, önceden belirlenen hedeflere başarıyla ulaştı ve Siyonist düşman bu operasyonun sonuçlarını yoğun bir şekilde sansürlemektedir.

İran tarafından gerçekleştirilen Gerçek Vaat-2 Operasyonunu tebrik eden Seri, her türlü ortak operasyona katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yahya Seri ayrıca, "ABD ve İngiltere'nin Siyonist rejime verdiği destek, onların çıkarlarını tehlikeye atacaktır. Bu rejime karşı operasyonlarımızın kapsamını genişletmek konusunda asla tereddüt etmeyeceğiz." diye konuştu.