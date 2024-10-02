İran: Saldırganlara karşı sert karşılık veririz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrı Kenani, İran'ın işgal altındaki topraklara gerçekleştirdiği 2. Gerçek Vaat isimli geniş kapsamlı operasyonu hakkında, “Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca saldırganlara karşı İran'ın meşru müdafaa ve güvenliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması hakkını kullandık” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin yeteneği, cesareti ve savunma gücü bunların başında Devrim Lideri’nin bilgeliği, zekası ve cesareti tüm İranlılar için bir gurur kaynağıdır” ifadesini kullandı.

“Bölgenin istikrarına ve güvenliğine bağlıyız ve saldırganlara karşı sert tepki vereceğiz” diyen Kenani, “Siyonist rejim ve destekçileri İran İslam Cumhuriyeti'nin söylediklerini kararlı bir şekilde yerine getirdiğini bilmeli” diye kaydetti.

Sözcü Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir maceracı ve düşünülmemiş eylemin yanıtsız kalmayacağını belirtti.

Kenani ayrıca, “Bölgenin ve Batı Asya'nın geleceği, köksüz ve kimliksiz işgalci ve saldırganlar tarafından değil, bölgenin sahipleri ve asli ve köklü milletleri tarafından çizilecektir” ifadelerinde bulundu.