Siyonist rejimin kötülüklerinin devam etmesi onun mutlak yıkımına yol açacaktır

İran’ı ve Devrim Muhafızları’nı 2. Gerçek Vaat operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğinden dolayı teberik eden Tümgeneral Musavi "Siyonist rejimin, Şehit Heniyye suikastı yönündeki gayri meşru eylemleri ve ABD'nin desteğiyle egemenliğimizi hiçe saymasının karşısında biz de karşılık vermek zorunda kaldık. Bir süre kendimizi tutmanın acısına katlandık ancak güçlü bir yanıt verilmesi gerektiğini gördük" dedi.

Tümgeneral Musavi "Haklarımızı mutlaka güçlü bir şekilde savunacağız. Bugün yanıtlarını aldılar, bundan sonra da hangi düzeyde olursa olsun suç işlerse yine cevap vereceğiz. Operasyonun bu aşamasında hedeflerin hepsi askeriydi ama hata yaparlarsa altyapıyı da yok etme kararı alabiliriz" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Musavi ayrıca "Siyonist rejimin gereken mesajı almasını ve ABD ile destekçilerinin, Siyonist rejimin kötülüğünün devamının, Allah'ın izniyle tamamen yok olmasına yol açacağı mesajını almasını umuyoruz" şeklinde konuştu.