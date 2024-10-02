İran Yargı Erki Başkanı'ndan '2. Gerçek Vaat' açıklaması

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Siyonist Rejim’e yönelik düzenlediği misilleme operasyonuyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Mesajın tam metni şu şekildedir:

"Bismillâhirrahmanirrahim

Devrim Muhafızları Ordusu, Silahlı Kuvvetleriyle birlikte, Siyonist rejimin saldırılarına ve suçlarına, Şehit Heniyye suikastına, Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan ve ayrıca Şehit Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetine cesurca karşılık verdi.

Bu değerli ve cesur eylem İran’ın Siyonistlere karşı meşru savunma hakkının kullanılması ve Devrim Muhafızları’nın bir önceki operasyonu gibi, direniş cephesine ve Kutsal Kudüs Şerif'in özgürlüğünün gerçekleştirilmesine yeniden ruh kazandırdı.

İran’ın Şam Konsolosluğu'nda işledikleri suçlar ve yiğit danışmanlarımızın şehadetleri sırasında, uluslararası hukukun emredici kurallarını ve ilgili sözleşmelerin hükümlerini defalarca aleni bir şekilde ihlal eden Siyonistler, 1. Gerçek Vaat Operasyonunda , İran'ın askeri ve savunma gücünün farkına vardılar, ancak ruhları onları bir kez daha suç uçurumuna sürükledi ve onları ikinci kez cezalandırmaya sevk etti ve 2. Gerçek Vaat Operasyonunda daha ağır bir darbe almalarına neden oldu.

"Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar." Bu Allah’ın vaadidir. Allah'ın yardımının kesin olduğu ve Allah'ın izniyle çok yakında yeryüzünün antropomorfik ve suçlu Siyonistlerin varlığından temizleneceği ve Siyonist rejimin yıkımının gerçekleşeceği, tüm dünyadaki Müslüman ve mazlum milletlere müjdedir.

Bu zaferi Devrim Muhafızları Ordusu'na Devrim Lideri’ne İran halkına ve dünyanın tüm özgürlükçülerine tebrik ederim."

