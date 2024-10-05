İran, Siyonist rejimin sorumlu tutulmasını istedi

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanına ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine gönderdiği mektuplarda, Siyonist rejimin Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri ve ve diğer Lübnanlı vatandaşların şehit düşmesine neden olan saldırılarını kınadı.

Bahreyni, uluslararası topluma İsrail rejiminin saldırılarına ve uluslararası suçlarına derhal tepki verilmesi ve bu rejimin bu suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

İsrail'in bu saldırılarda ABD yapımı silahlar kullanmasını belirten Bahreyni, Blu-109 bombaları ve JDAM rehberlik kitlerinin bu saldırılarda özellikle kullanıldığını ifade etti.

İsrail rejiminin suçlarının, uluslararası toplumun eylemsizliğinin gölgesinde "yeni normal" haline geldiğini ifade eden Bahreyni, “İsrail rejimi şimdi işgalinin ve suçlarının yeni bir sayfasını açtı; bunların hepsi pasif bir uluslararası toplumun gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu rejim, zulmünün karanlık gölgesini Filistin'in ötesine yaymış, habis şerrini Lübnan'a yaymıştır” diye kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararına atıfta bulunan Bahreyni, Batılı ülkelerin İsrail rejimine silah transferinin derhal durdurulmasını talep ederek, “Bu talep özellikle Ortadoğu'da insani ve askeri krizlerin arttığı mevcut durumda önem taşıyor. Hizbullah meşru bir siyasi kurumdur ve işgale ve apartheid'a karşı savaşan Lübnan hükümetinin bir parçasıdır. Bu vurgu, gerçeklerin çarpıtılmasını önlemek ve Hizbullah'ın Lübnan topraklarını ve halkını savunmaya yönelik eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla yapılmıştır” ifadelerinde bulundu.

Bahreyni ayrıca, İran silahlı kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkına dayanarak, İsrail'in askeri tesislerine hassas bir füze operasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu eylem, İsrail'in saldırganlığına bir yanıt ve İran'ın ulusal egemenliğinin ve bölgesel güvenliğinin savunması doğrultusundadır” dedi.