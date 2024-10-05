Düşman bir aptallık yaparsa daha ağır bir yanıt alacaktır

İran Ordu Başkomutanı Emir Tümgeneral Musavi Al-Masirah TV kanalına yaptığı konuşmada "Siyonistler, Şehit Nasrullah ve diğer komutanlara suikast düzenleyerek Hizbullah'ı yok ettiklerini düşünüyor ancak savaş alanında yaşananlar, Hizbullah'ın güçlendiğini ve her geçen gün düşmana ağır kayıplar verdiğini gösteriyor" dedi.

Tümgeneral Musavi "Önemli bir karakteri kaybettik ama bu ihmalkar olduğumuz anlamına gelmez, şehidin kanı bizi güçlendirir ve bu suçun bedelini düşmanlar ağır ödeyecektir" ifadesini kullandı.

Musavi ayrıca "Düşman, 2. Gerçek Vaat Operasyonuna karşılık vererek aptallık yaparsa, daha ağır bir yanıt ve darbe alacaktır" şeklinde konuştu.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarına değinen Musavi "İran’ın bir askeri olarak, Filistin milletine verdiği destekten dolayı Yemen halkının önünde saygıyla eğiliyorum" ifadesinde bulundu.