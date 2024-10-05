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5 Eki 2024 10:53

Şehit Nasrullah Brezilya’da anıldı

Şehit Nasrullah Brezilya’da anıldı

Şehit Nasrullah'ın anma töreni Brezilya'da yerleşik büyükelçiler ve diplomatlar, parti temsilcileri, sosyal ve ticari dernekler, akademisyenler, basın mensuplarının katılımıyla düzenlendi.

İran’ın Brezilya Büyükelçiliği, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve diğer Lübnanlı şehitler için büyükelçiler, yerleşik diplomatlar, parti temsilcileri, sosyal ve ticari dernekler, akademisyenler ve basın mensuplarının katılımıyla bir anma töreni düzenledi.

İran’ın Brezilya Büyükelçisi Abdullah Nikunam, "Anma töreni, Seyyid Hasan Nasrullah'ın Filistin meselesi ve Gazze'nin mazlum halkına ve onbinlerce çocuğa destek veren bir ömür boyu süren çabalarını takdir etmek amacıyla düzenlendi" dedi.

Gazze'de masum çocukların, kadınların ve sivillerin öldürülmesine değinen Nikunam, İran’ın, Siyonist rejimin aksine, meşru savunmasında gücünün bir kısmını göstererek Siyonist rejimin yalnızca askeri hedeflerini vurduğunu belirtti.
 

News ID 1920722

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