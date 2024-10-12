Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Pakistan yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 15 Ekim Salı günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi'nin 23. toplantısı 15-16 Ekim tarihinde İslamabad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şangay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şangay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı Şangay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Özbekistan, Pakistan ve Hindistan da, daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi.

Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise ŞİÖ'de gözlemci üyeler olarak yer alıyor.

17 Eylül 2021 tarihinde Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde, İran ŞİÖ'ye dokuzuncu üye olarak ilan edilmiş; Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'a diyalog ortağı statüsü verilmiştir.

Doğu’nun NATO’su olarak nitelendirilen ŞİÖ, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamak ve özellikle güvenlik konusunda ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor.