Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, yayınladığı mesajda Mesut Pezeşkiyan'ı İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

ŞİÖ Genel Sekreteri'nin Pezeşkiyan'a hitaben mesajında "İran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sizin cumhurbaşkanlığınız döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin daha da büyük başarılara, refaha ve mutluluğa ulaşacağına inanıyoruz. Halklarımızın başarısı için küresel dayanıklılığın, bölgesel güvenliğin ve karşılıklı yarar sağlayan iki yönlü işbirliği mekanizmasının ana garantörlerinden biri olarak Şangay İşbirliği Örgütü'nün gelişmesini sağlamak için İranlı meslektaşlarla birlikte çalışmaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.