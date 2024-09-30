Pezeşkiyan'dan BRICS ve ŞİÖ'nün önemine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ve Rusya arasındaki diplomatik heyetlerin karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine ve imzalanan anlaşmaların acilen hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Pezeşkiyan, ‘’İran ve Rusya'nın önemli ortak projelerinin uygulama aşamasına ulaşması halinde, her iki ülke için yaptırımlarla mücadele alanında büyük kapasite yaratacağına inanıyoruz.’’ dedi.

Gazprom ile National Iranian Gas Company'nin (NIGC) Rus gazının İran’a sevkiyatına yönelik stratejik mutabakat zaptına değine Pezeşkiyan, bu anlaşmanın iki ülkenin ortak işbirliğinin mükemmel bir örneği olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi uluslararası örgütler çerçevesinde bölgesel iş birliğinin İran, Rusya ve Çin gibi bağımsız ülkelerin gücünü artıracağını söyledi.