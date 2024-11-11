Filistin ve Lübnan'daki soykırım suçluların cezasız kalmasının sonucudur

slam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bulunan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif bu zirvede konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif konuşmasının başında Suudi Arabistan'a bu toplantıyı gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

Muhammed Rıza Arif, "Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Yahya Sinvar'ın da dahil olmak üzere direniş yolu şehitlerini selamlıyor, saldırganlık ve soykırımın kınıyor ve mazlum Filistin milletinin kendi kaderini tayin hakkına vurgu yapıyoruz" dedi.

Arif, "Baskıya, saldırganlığa ve adaletsizliğe kayıtsızlık eylemsizliğe neden olur ve eylemsizlik ise suçlunun daha da kışkırtılmasına neden olur" ifadesini kullandı.

Arif, "Geçtiğimiz yüzyıldan kalan en büyük kötülüklerden biri olan Filistin topraklarının kanlı işgali ve bir milletin devam eden yerinden edilmesi ve soykırımı karşısında sessiz kalmamak ahlaki görevimizdir" ifadelerinde bulundu.

umhurbaşkanı Yardımcısı, "Bu soykırım ve işgal, kendilerini ABD ve diğer bazı Batılı hükümetlerin tartışmasız desteği altında olan suçluların cezasız kalmasının sonucudur" diye konuştu.

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