Irakçi, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi resmi temaslarda bulunmak için gittiği Maskat’ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.
Irakçi gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında Siyonist rejimin suçlarını durdurma yolları hakkında istişarelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.
Dışişleri Bakanı Irakçi geçtiğimiz günlerde Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Irak’a yaptığı ziyaretler sırasında Siyonist rejimin suçlarının durdurulması konusunda diplomatik istişarelerde bulunmuştu.
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