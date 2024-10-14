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14 Eki 2024 10:16

Irakçi, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

Irakçi, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Ummanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi resmi temaslarda bulunmak için gittiği Maskat’ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

Irakçi gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında Siyonist rejimin suçlarını durdurma yolları hakkında istişarelerde bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

Dışişleri Bakanı Irakçi geçtiğimiz günlerde Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Irak’a yaptığı ziyaretler sırasında Siyonist rejimin suçlarının durdurulması konusunda diplomatik istişarelerde bulunmuştu.

News ID 1920946

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