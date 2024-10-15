Irakçi’den Umman ziyareti değerlendirmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı İnstagram’dan yaptığı bir paylaşımda Umman ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, üçüncü tur bölge gezisinin devamında Bağdat’tan Maskat’a geçtiğini ve Umman Kraliyet Dairesi Bakanı General Sultan bin Muhammed el Numani ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile faydalı ve detaylı görüşmeler yaptığını belirterek, “Bu görüşmelerde Umman Kraliyeti ile İran arasında uzun süredir devam eden dostane ilişkilerin sağlamlığından ve istikrarından duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek, ikili ilişkilerin geçmişe göre daha fazla güçlenmesine ve gelişmesine vurgu yaptık” ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi, “Bu görüşmelerde ayrıca bölgedeki son gelişmeler, özellikle de Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki suç ve saldırılarının yol açtığı tehlikeli koşullar ele alınarak Siyonistlerin soykırımını ve askeri saldırganlığını durdurmak için acil uluslararası eyleme geçilmesi gerektiği vurgulandı” diye kaydetti.

Irakçi, Umman temasları kapsamında Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Başmüzakerecisi Muhammed Abdusselam ile bir araya gelerek bu ülkenin son durumunu görüştüğünü belirtti.

Bölge ülkelerinin diğer başkentlerinde de istişarelere devam etmeyi planladıklarını ifade eden Irakçi, “Bu geziler ve sürekli ve yoğun diplomatik istişareler, bölge genelinde barış, istikrar ve huzurun sağlanması yönünde olumlu sonuçlar alınana kadar devam edecektir” dedi.