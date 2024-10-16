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16 Eki 2024 07:47

Irakçi Ürdün, Mısır ve Türkiye'ye gidiyor

Irakçi Ürdün, Mısır ve Türkiye'ye gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Siyonist rejimin soykırımı ve suçlarının durdurulması amacıyla bölge ülkeleriyle istişarelerin devamında Ürdün, Mısır ve Türkiye'ye gidecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsmail Bakayi,  Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin bölge ziyaretlerinin devam ettiğini duyurdu.

İran diplomasisinin bölgede barış ve istikrar için devam ettiğini belirten Bakayi, Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Siyonist rejimin soykırımı ve suçlarının durdurulması amacıyla bölge ülkeleriyle istişarelerin devamında bugün Ürdün, Mısır ve Türkiye'ye gideceğini bildirdi.

Irakçi, Cuma günü İtanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformunun 3 + 3 (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) formatındaki 3. toplantısına katılacak.

News ID 1921007

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