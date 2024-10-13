Irakçi'nin Bağdat temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Irak'ın başkenti Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre, Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı." denildi.

Görüşmede Sudani, Bağdat hükümetinin bölgedeki duruma ilişkin önceliklerini anlatarak, Gazze ve Lübnan'a yönelik Siyonist saldırganlığın durdurulması ve işgal rejiminin çatışma alanını genişletmesinin önlenmesi ve aynı zamanda Gazze ve Lübnan halkına insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için çaba gösterdiklerini belirtti.

"Irak, uluslararası ortakları, dost ülkeler ve özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliği yaparak ateşkesin sağlanması için elinden gelen her şeyi yapıyor" diyen Sudani, "Irak hükümeti, işgal rejiminin savaşı genişletme planları konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Bu durumu tüm dost ülkeler net olarak anladı.’’ dedi.

Sudani, ''Irak'ın çatışmanın yayılmasını önleme çabaları, sonuçta ülkenin ulusal güvenliği, bölgesel güvenlik için yaralıdır.’’ ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi, bugün Başbakan Sudani'den önce Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile bir araya gelmişti.

