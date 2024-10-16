Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulde bölgesel ve küresel meseleler, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında düzenlediği saldırılar ile ilgili konular ele alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu görüşmede, 'İsrail’in Ortadoğu’da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail’in amacının Filistinlileri anavatanlarında topraksız bırakmak olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm kulvarlarda girişimlerini sürdürdüğünü, İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli' olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya’daki gerilimlerin bir an önce sonlanmasını ve o bölgelerin barış, huzur ve istikrara kavuşmasını arzuladığını da söylediği notu düşüldü.