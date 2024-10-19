Irakçi-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu

3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Irakçi, Cumuhrbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın sıcak selamlarını Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

Irakçi, bölgesel konulardaki işbirliğinin önemine ve özellikle ticari, ekonomik, turizm ve terörle mücadele alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Irakçi, ''Bölge ve İslam dünyasında iki büyük ve etkili ülke olan İran ve Türkiye, Siyonist Rejim’in saldırılarını ve sınırsız suçlarının bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde oluşturduğu ciddi tehdit konusunda aynı görüşe sahiptir ve masum insanların katledilmesine son vermek ve işgal rejiminin Gazze ile Lübnan'daki soykırımını durdurmak için acil uluslararası eyleme ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar.’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı, Siyonist İsrail’in savaş makinesinin durdurulmasına yönelik kararların alınması ve acil tedbirlerin hayata geçirilmesi için başta İran ve Türkiye olmak üzere bölgenin etkili ülkeleri arasında koordinasyonun sağlanmasının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irakçi’den Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sıcak selamlarını iletmesini istedi ve Tel Aviv'in suçlarının durdurulması için Tahran ve Ankara'nın işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yönünde kararlı olduğunu kaydetti.

